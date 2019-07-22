Попов: жаль, Ерёменко не забил «Спартаку». Мог быть один из лучших голов сезона

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов высказался о моменте с ударом по воротам «Спартака» в исполнении хавбека Романа Ерёменко в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).



В первом тайме ростовчане разыгрывали штрафной удар. Попов отправил мяч на Ерёменко, который красивым ударом в лёта послал футбольный снаряд в створ ворот, однако голкипер гостей Александр Максименко сумел спасти команду от пропущенного гола.



«В «Спартаке» мы так не разыгрывали. Момент получился очень красивым, жалко, что Максименко сумел среагировать и отбил мяч. Если бы Рома забил, этот гол мог стать одним из лучших в сезоне. Мы готовимся к каждой команде и знаем, кто из соперников как действует на стандартах — это нам здорово помогает», — цитирует Попова Sport24.



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