Стали известны точные даты матчей противостояния «Краснодара» и «Порту» в ЛЧ
По итогам прошедшей жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодару» будет противостоять «Порту». Пресс-служба португальской команды сообщила точные даты и время начала встреч между командами.
Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).
Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.
Отметим, что в составе «Порту» выступает нападающий Зе Луиш, недавно перешедший из московского «Спартака».
Жеребьёвка 3-го отборочного раунда ЛЧ сезона-2019/20: с кем сыграет «Краснодар»
- 22 июля 2019
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