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Экс-хавбек «Спартака» Хурадо перешёл в клуб из Сегунды после 3,5 месяца в Китае

Экс-хавбек «Спартака» Хурадо перешёл в клуб из Сегунды после 3,5 месяца в Китае
Футбол / Испания 0

Полузащитник Хосе Мануэль Хурадо стал футболистом «Кадиса», выступающего в Сегунде – второго по силе дивизиона Испании.

Как сообщает пресс-служба клуба, с 33-летним футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на три года. «Кадис» по итогам минувшего сезона занял седьмое место в турнирной таблице Сегунды и не сумел пробиться в плей-офф.

Последней командой Хурадо был «Чанчунь Ятай», в настоящий момент играющий во второй лиге Китая. В клубе испанец провёл всего 3,5 месяца. Ранее полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.

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