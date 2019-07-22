Экс-хавбек «Спартака» Хурадо перешёл в клуб из Сегунды после 3,5 месяца в Китае

Полузащитник Хосе Мануэль Хурадо стал футболистом «Кадиса», выступающего в Сегунде – второго по силе дивизиона Испании.



Как сообщает пресс-служба клуба, с 33-летним футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на три года. «Кадис» по итогам минувшего сезона занял седьмое место в турнирной таблице Сегунды и не сумел пробиться в плей-офф.



Последней командой Хурадо был «Чанчунь Ятай», в настоящий момент играющий во второй лиге Китая. В клубе испанец провёл всего 3,5 месяца. Ранее полузащитник защищал цвета «Реала», «Атлетико», «Мальорки», «Шальке-04», «Уотфорда», «Эспаньола» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В период с 2001 по 2009 год вызывался в сборные Испании различных возрастных категорий.