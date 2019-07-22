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Стал известен возможный соперник «Арсенала» по третьему отборочному раунду ЛЕ

Стал известен возможный соперник «Арсенала» по третьему отборочному раунду ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Стал известен возможный соперник тульского «Арсенала» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Российская команда может встретиться с израильской командой «Бней Иегуда». Первый матч пройдёт 8 августа, ответная игра запланирована на 15 августа.

«Арсенал» выступит в третьем раунде, если по сумме двух матчей обыграет азербайджанский «Нефтчи». Первая встреча в этом противостоянии состоится 25 июля в Туле, ответная игра запланирована в Азербайджане на 1 августа.

Напомним, что «канониры» в прошлом сезоне заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые выступят в еврокубках.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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