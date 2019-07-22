Стал известен возможный соперник «Арсенала» по третьему отборочному раунду ЛЕ
Стал известен возможный соперник тульского «Арсенала» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Российская команда может встретиться с израильской командой «Бней Иегуда». Первый матч пройдёт 8 августа, ответная игра запланирована на 15 августа.
«Арсенал» выступит в третьем раунде, если по сумме двух матчей обыграет азербайджанский «Нефтчи». Первая встреча в этом противостоянии состоится 25 июля в Туле, ответная игра запланирована в Азербайджане на 1 августа.
Напомним, что «канониры» в прошлом сезоне заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые выступят в еврокубках.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
«Арсенал» — «Нефтчи»: берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим!
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