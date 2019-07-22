Карасёв: VAR может спасти карьеру арбитра
Российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение по поводу внедрения в футбол системы видеоассистента рефери (VAR).
«Год назад мне казалось, что с VAR футбол будет совсем другой по эмоциям, но сейчас все привыкли. Сейчас VAR может спасти карьеру арбитра. Второе — будет торжествовать справедливость. В каждой стране свой опыт, мы посмотрели это на чемпионате мира, в других странах. Мы должны перенять лучшее от всех. VAR — это хорошо», — сказал Карасёв беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым на радио «Studio 21».
Напомним, что в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином» впервые в истории чемпионатов России была задействована система VAR.
- 22 июля 2019
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