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Карасёв: VAR может спасти карьеру арбитра

Карасёв: VAR может спасти карьеру арбитра
Футбол / РПЛ 0

Российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение по поводу внедрения в футбол системы видеоассистента рефери (VAR).

«Год назад мне казалось, что с VAR футбол будет совсем другой по эмоциям, но сейчас все привыкли. Сейчас VAR может спасти карьеру арбитра. Второе — будет торжествовать справедливость. В каждой стране свой опыт, мы посмотрели это на чемпионате мира, в других странах. Мы должны перенять лучшее от всех. VAR — это хорошо», — сказал Карасёв беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым на радио «Studio 21».

Напомним, что в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином» впервые в истории чемпионатов России была задействована система VAR.

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