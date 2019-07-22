Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы
По итогам прошедшей жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартаку» будет противостоять «Тун». Пресс-служба московской команды сообщила точные даты и время начала встреч между командами.
Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первая игра пройдет на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арене». Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф евротурнира.
Напомним, что в третьем раунде от России также может принять участие тульский «Арсенал», если во втором этапе сможет обыграть по сумме двух матчей азербайджанский «Нефтчи».
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
Итоги жеребьёвки 3-го отборочного раунда ЛЕ сезона-2019/20 для «Спартака»
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