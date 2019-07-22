Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы

По итогам прошедшей жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартаку» будет противостоять «Тун». Пресс-служба московской команды сообщила точные даты и время начала встреч между командами.



Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первая игра пройдет на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арене». Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф евротурнира.

Напомним, что в третьем раунде от России также может принять участие тульский «Арсенал», если во втором этапе сможет обыграть по сумме двух матчей азербайджанский «Нефтчи».

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».