«Ужасная ситуация, два рубца на сердце». Карасёв рассказал о своих ошибках
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о самых запоминающихся ошибках, которые он совершил на футбольном поле.
«Запоминающиеся ошибки? Матч „Шальке“ со „Спортингом“, где я назначил пенальти, которого не было. А самое ужасное — полуфинал Лиги Европы между „Марселем“ и „Ред Булл“. На 117-й минуте я назначил угловой, которого и близко не было, а „Марсель“ забил гол и прошёл дальше. Ужасная ситуация, два рубца на сердце», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым на радио «Studio 21».
После матча футболисты и тренеры ”Ред Булл” высказали претензии в адрес судей. Бригада Карасёва подверглась критике также со стороны болельщиков в социальных сетях и австрийских СМИ.
Карасёв: VAR может спасти карьеру арбитра
- 22 июля 2019
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