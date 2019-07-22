В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.



«Норрчёпинг» (Швеция) / «Лиепая» (Латвия) – «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) / «Кайрат» (Казахстан)

«Торино» (Италия) / «Дебрецен» (Венгрия) – «Шахтёр» С (Беларусь) / «Эсбьерг» (Дания)

«Антверпен» (Бельгия) / «Вииторул» (Румыния) – «Виктория Пльзень» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция)

«Аустрия» (Австрия) / «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Аполлон» Л (Кипр)

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Габала» (Азербайджан) / «Динамо» Тб (Грузия)

«Лехия» (Польша) / «Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия)

«Мольде» (Норвегия) / «Чукарички» (Сербия) – «Арис» (Греция) / АЕЛ (Кипр)

«Локомотив» Пл (Болгария) / «Спартак» Тр (Словакия) – «Страсбург» (Франция) / «Маккаби» Х (Израиль)

«Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия)

«Алашкерт» (Армения) / «Стяуа» (Румыния) – «Млада Болеслав» (Чехия) / «Ордабасы» (Казахстан)

«Пюник» (Армения) / «Яблонец» (Чехия) – «Вулверхэмптон» (Англия) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

«Мидтьюллан» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург)

«Мариуполь» (Украина) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) / «Хеккен» (Швеция)

АЕК (Кипр) / «Левски» (Болгария) – «Гент» (Бельгия) / «Виторул» (Румыния)

«Легия» (Польша) / КуПС (Финляндия) – ДАК 1904 (Словакия) / «Атромитос» (Греция)

«Хёугесунн» (Норвегия) / «Штурм» (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) / «Базель» (Швейцария)

«Риека» (Хорватия) – «Абердин» (Шотландия) / «Чихура» (Грузия)

«Вентспилс» (Латвия) / «Гзира Юнайтед» (Мальта) – «Женесс» (Люксембург) / «Витория Гимарайнш» (Португалия)

«Види» (Венгрия) / «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Флора» (Эстония) / «Айнтрахт» Ф (Германия)

«Коннас Куэй» (Уэльс) / «Партизан» (Сербия) – «Йени Малатьяспор» (Турция) / «Олимпия» Л (Словения)

«Домжале» (Словения) / «Мальмё» (Швеция) – «Утрехт» (Нидерланды) / «Зриньски» ( Босния и Герцеговина)

ЦСКА С (Болгария) / «Осиек» (Хорватия) – «Будучность» (Черногория) / «Заря» (Украина)

«Арсенал» (Россия) – «Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Иегуда» (Израиль)

«Люцерн» (Швейцария) / КИ «Клаксвик» (Фарерские острова) – «Эспаньол» (Испания) / «Стьярнан» (Исландия)

«Спарта» (Чехия) – «Трабзонспор» (Турция)

«Гонвед» (Венгрия) / «Университатя» Кр (Румыния) – АЕК (Греция)

