Бердыев и Каррера — в числе возможных преемников Хохлова в «Динамо»

Руководство московского «Динамо» недовольно результатами команды на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Как сообщает «Рейтинг букмекеров», боссы бело-голубых вызвали главного тренера Дмитрия Хохлова на «профилактическую» беседу, целью которой будет разобраться в происходящем. При этом в настоящий момент вариант с отставкой специалиста не рассматривается. Также встреча не повлияет на трансферную политику клуба.
Однако, по словам портала, несмотря на отсутствие намерения уволить Хохлова, у тренера уже имеются потенциальные преемники, в числе которых фигурируют бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера. Оба специалиста сейчас пребывают без клубов.
«Динамо» после двух стартовых туров занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 1 очко.
- 22 июля 2019
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