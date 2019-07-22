Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гризманн: мы с партнёрами по «Барселоне» не говорили о Неймаре

Гризманн: мы с партнёрами по «Барселоне» не говорили о Неймаре
Футбол / Испания 0

Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн высказался о возможном переходе в клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, защищавшего цвета каталонцев с 2013 по 2017 год.

«Мы не говорили о Неймаре. Он отличный футболист. Ему довелось получить несколько несвоевременных травм, но он по-прежнему находится на невероятном уровне. Произойти может всё что угодно, но у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком. Это важные игроки, и мы надеемся, что они помогут нам достичь успеха», — приводит слова Гризманна Mundo Derportivo.

Ранее сообщалось, что помимо «Барселоны» в услугах Неймара заинтересован другой испанский клуб в лице мадридского «Реала». 27-летний бразилец хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться к выступлениям в Примере.

Леонардо раскритиковал Неймара перед игроками «ПСЖ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент