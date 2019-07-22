Гризманн: мы с партнёрами по «Барселоне» не говорили о Неймаре
Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн высказался о возможном переходе в клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, защищавшего цвета каталонцев с 2013 по 2017 год.
«Мы не говорили о Неймаре. Он отличный футболист. Ему довелось получить несколько несвоевременных травм, но он по-прежнему находится на невероятном уровне. Произойти может всё что угодно, но у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком. Это важные игроки, и мы надеемся, что они помогут нам достичь успеха», — приводит слова Гризманна Mundo Derportivo.
Ранее сообщалось, что помимо «Барселоны» в услугах Неймара заинтересован другой испанский клуб в лице мадридского «Реала». 27-летний бразилец хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться к выступлениям в Примере.
Леонардо раскритиковал Неймара перед игроками «ПСЖ»
- 22 июля 2019
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