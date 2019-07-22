«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»

Катарский клуб «Аль-Гарафа» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Софьяна Ханни.



28-летний алжирский футболист уже заключил с клубом соглашение, условия которого не разглашаются. Болельщикам и журналистам хавбек будет представлен сегодня вечером.



Ранее Ханни заявлял, что не планирует покидать «Спартак» в летнее трансферное окно и хочет завоевать с московской командой титул чемпиона России.



Софьян защищает цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.