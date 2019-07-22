«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»
Катарский клуб «Аль-Гарафа» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Софьяна Ханни.
28-летний алжирский футболист уже заключил с клубом соглашение, условия которого не разглашаются. Болельщикам и журналистам хавбек будет представлен сегодня вечером.
Ранее Ханни заявлял, что не планирует покидать «Спартак» в летнее трансферное окно и хочет завоевать с московской командой титул чемпиона России.
Софьян защищает цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.
- 22 июля 2019
-
17:36
-
17:25
-
17:19
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:19
-
15:10
-
14:42
-
14:42
-
14:27
-
14:19
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:31
-
13:22
-
13:04
-
13:01
-
12:49
-
12:35
-
12:32
-
12:14
-
12:02
Партнерский контент