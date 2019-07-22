Калошин оценил работу VAR на матче «Динамо» — «Рубин»

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин поделился мнением о работе системы на матче 2-го тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (0:1).
«Во втором туре нам удалось провести один так называемый боевой матч с применением VAR. Задача заключается в том, чтобы теперь каждый тур было хотя бы по одному матчу. Мы действуем постепенно – нет такого, чтобы надо было выполнить большой пласт работы. Сейчас идёт подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем, что он будет запущен во второй части сезона. Надеемся, что тогда уже все матчи тура пройдут с использованием VAR.
До зимней паузы мы планируем проводить с использованием видеоассистентов от одного до трёх матчей. Их выбор – прерогатива РФС. Пока будет несколько туров по одной игре, чтобы показать IFAB, что у нас всё работает без сбоев. Потом будет по два, с осени – по три.
Выбор был сделан в пользу качества. Не было такого, что надо было кровь из носу запустить систему с первого тура. Как только определились с глобальной стратегией, что РФС сам будет в роли системного интегратора и будет воплощать в жизнь этот подряд, как только были уточнены все детали по поводу предоставлении технического оборудования, тогда и запустились. В матче „Динамо“ — «Рубин» не было сбоев ни в одном из аспектов, которые относятся к проекту.
Вчера было несколько ситуаций, которые видеоассистенты проверяли. Если судья не бегает к монитору, это не значит, что работа не идёт. Даже хорошо, что он не бегает: это говорит о том, что в тех аспектах, по которым VAR имеет право вмешиваться, судья не допускает ошибок.
VAR имеет право вмешиваться в моменты с голами, пенальти — назначенными и неназначенными, прямыми красными карточками и ошибочной идентификацией игрока, которому вынесли дисциплинарное наказание. И то проверка проводится, когда судья допустил очевидную ошибку в перечисленных ситуациях. Вчера видеоассистенты работали быстро, поэтому не было долгих остановок игры.
Планируется, что с внедрением VAR-центра все судьи будут лицензированы IFAB, все судьи из списка РПЛ также будут лицензированы IFAB в качестве AVAR. Планируется, что функции VAR будет выполнять ассистент судьи. Лицензированных IFAB судей сейчас 9, VAR — 5, AVAR – 6.
Если судья РПЛ не пройдёт лицензию, то он не сможет работать. Все три лицензии есть сейчас у Сергея Карасёва, например", — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 22 июля 2019
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