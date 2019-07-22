«РБ Лейпциг» арендовал у «Челси» защитника сборной Уэльса

«РБ Лейпциг» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе защитника лондонского «Челси» Этана Ампаду.
18-летний футболист присоединился к немецкому клубу на правах аренды, рассчитанной на один сезон. В составе команды игрок будет выступать под 26-м номером.
Ампаду является воспитанником «Эксетер Сити», откуда в 2017 году перебрался в «Челси». В том же году защитника стали вызывать в главную сборную Уэльса.
В минувшем сезоне Этан ни разу не появился на поле в матчах английской Премьер-лиги, проведя четыре игры на скамейке запасных. «Челси» по итогам кампании занял третье место в турнирной таблице первенства, набрав 72 очка и на 25 очков отстав от второй строчки, на которой расположился «Ливерпуль». В свою очередь «РБ Лейпциг» финишировал третьим в немецкой Бундеслиге.
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