«РБ Лейпциг» арендовал у «Челси» защитника сборной Уэльса

«РБ Лейпциг» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе защитника лондонского «Челси» Этана Ампаду.



18-летний футболист присоединился к немецкому клубу на правах аренды, рассчитанной на один сезон. В составе команды игрок будет выступать под 26-м номером.



Ампаду является воспитанником «Эксетер Сити», откуда в 2017 году перебрался в «Челси». В том же году защитника стали вызывать в главную сборную Уэльса.



В минувшем сезоне Этан ни разу не появился на поле в матчах английской Премьер-лиги, проведя четыре игры на скамейке запасных. «Челси» по итогам кампании занял третье место в турнирной таблице первенства, набрав 72 очка и на 25 очков отстав от второй строчки, на которой расположился «Ливерпуль». В свою очередь «РБ Лейпциг» финишировал третьим в немецкой Бундеслиге.