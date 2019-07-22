А. Егоров: судья должен был удалить Бакаева, а падение Норманна — не пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал жалобу «Ростова» на работу арбитров в матче 2-го тура Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
«То, что я не отвечал на вопросы „Ростова“, о чём они сообщили, это не соответствует действительности. Я отвечал на те вопросы, которые были раньше, может, пресс-служба была не в курсе. От клуба „Ростов“ пришло письмо, которое мы обязаны передать в комиссию. Я отвечу «Ростову» таким же письмом, что и они мне. Только позже. Когда материалы будут рассмотрены.
На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую желтую карточку и удалить игрока. Что касается того, что „Ростов“ требует отстранить Левникова, то есть дисциплинарный кодекс. Мы пока даже не знаем оценки комиссии. Моё мнение — он должен был удалить Бакаева.
Пенальти в ворота „Ростова“ назначен абсолютно правильно. Как говорил Розетти: „Если бы я объяснял, почему это пенальти мне хватило бы трёх слов, а если бы объяснял, почему это не пенальти, то потребовалось бы много слов. Падение Норманна — это не пенальти. У него были чуть слабые ноги в этом матче“, — передаёт слова Егорова корреспондент „Чемпионата“ Андрей Панков.
- 22 июля 2019
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