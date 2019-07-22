«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб на правах свободного агента

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб на правах свободного агента, сообщает ESPN.



По информации источника, «Реал» не получил предложений по трансферу валлийского футболиста от европейских команд. Поэтому руководство мадридского клуба в качестве крайней меры готово расторгнуть контракт с Бэйлом, если форвард перейдёт в китайский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что в случае перехода Бэйла в «Бэйцзин Гоань», валлиец станет станет самым высокооплачиваемым игроком в Китае.



Ранее Бэйл не принял участия в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. В мадридский клуб валлиец перешёл в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур» за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе «сливочных» форвард сыграл 231 матч и забил 102 мяча.

«Бэйцзин Гоань» готов сделать Бэйла самым высокооплачиваемым игроком в Китае