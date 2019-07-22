Гризманн: Месси не звонил после моего перехода в «Барселону»

Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с новыми партнёрами по команде, а также отметил, что форвард каталонского клуба Лионель Месси ещё не успел поприветствовать его.
«Месси не звонил после моего перехода в „Барселону“, но звонил Суарес. Он поздравил и поприветствовал меня. Команда тепло меня встретила, и я рад, что могу делить раздевалку с этими футболистами. Надеюсь, я смогу сделать многое для этой команды», — приводит слова Гризманна Goal.com.
«Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных, однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта. Антуан заключил с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.
- 22 июля 2019
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:36
-
17:25
-
17:19
-
17:07
-
17:07
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:19
-
15:10
-
14:42
-
14:42
-
14:27
-
14:19