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Гризманн: Месси не звонил после моего перехода в «Барселону»

Гризманн: Месси не звонил после моего перехода в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с новыми партнёрами по команде, а также отметил, что форвард каталонского клуба Лионель Месси ещё не успел поприветствовать его.

«Месси не звонил после моего перехода в „Барселону“, но звонил Суарес. Он поздравил и поприветствовал меня. Команда тепло меня встретила, и я рад, что могу делить раздевалку с этими футболистами. Надеюсь, я смогу сделать многое для этой команды», — приводит слова Гризманна Goal.com.

«Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных, однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта. Антуан заключил с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.

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