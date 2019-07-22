Цорн: «Тун» — сильный соперник для «Спартака», на этом уровне слабых команд нет

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от противостояния со швейцарским «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьёзно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда.
Матчи с „Санкт-Галленом“? Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи», — приводит слова Цорна ТАСС.
«Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена». Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф евротурнира.
- 22 июля 2019
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