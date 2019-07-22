А. Егоров: арбитр ошибся, не дав пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матчах 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург» (2:1), «Сочи» — «Зенит» (0:2) и «Уфа» — «Краснодар» (2:3).

«Что касается матча ЦСКА — «Оренбург», то была ошибка, когда в первом тайме Турбин не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой.



Что касается нарушения на Азмуне в моменте с пенальти в матче «Сочи» — «Зенит», то там не было красной карточки, потому что была попытка сыграть в мяч.



Если мы говорим о первом голе «Краснодара», то лайнсмен сначала увидел, что игрок «Краснодара» находится вне игры и сигнализировал об этом главному. После этого главный судья должен понять, от кого пошёл пас. Между главным и лайнсменом произошёл диалог, они определили и решили, что пас пошёл от защитника «Уфы», поэтому засчитали верно гол», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.