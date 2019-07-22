«Аякс» объявил о переходе защитника сборной Мексики

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса.



Контракт 21-летнего мексиканского футболиста с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. «Аякс» заплатил мексиканской «Америке» € 15 млн за Альвареса. Мексиканский футболист станет заменой экс-капитану амстердамского клуба Матейсу де Лигту, перешедшему в туринский «Ювентус».



В минувшем сезоне на счету мексиканского футболиста 46 матчей, 3 гола и 1 голевая передача в составе «Америки». Альварес провёл 28 матчей и записал на свой счёт 1 гол за национальную команду Мексики. 18 июля де Лигт подписал контракт с «Ювентусом». Его трансфер обошёлся бьянконери в € 75 млн. В дальнейшем амстердамцы могут получить ещё € 10,5 млн благодаря бонусам.