В РПЛ уверены, что Саранск справится с проведением матча «Тамбов» — «Спартак»
Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин выразил уверенность, что матч 3-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Спартаком» пройдёт без эксцессов.
«В Саранске на матче „Тамбова“ и „Спартака“ ожидается болельщиков гостей больше, чем болельщиков номинальных хозяев. УВД Республики Мордовия окажет необходимое содействие. Уверен, пройдёт всё хорошо. План мероприятий по обеспечению безопасности разработан. Стадион в Саранске прошёл огонь, воду и медные трубы во время чемпионата мира. Но волнение перед этим матчем у нас есть», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 27 июля. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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- 22 июля 2019
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