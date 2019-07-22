В РПЛ уверены, что Саранск справится с проведением матча «Тамбов» — «Спартак»

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин выразил уверенность, что матч 3-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Спартаком» пройдёт без эксцессов.

«В Саранске на матче „Тамбова“ и „Спартака“ ожидается болельщиков гостей больше, чем болельщиков номинальных хозяев. УВД Республики Мордовия окажет необходимое содействие. Уверен, пройдёт всё хорошо. План мероприятий по обеспечению безопасности разработан. Стадион в Саранске прошёл огонь, воду и медные трубы во время чемпионата мира. Но волнение перед этим матчем у нас есть», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 27 июля. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.