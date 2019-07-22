Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход алжирского полузащитника Софьяна Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа».
«Переход Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа» – обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы – разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остаётся пожелать Ханни успехов на новом месте», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».
28-летний Ханни выступал за «Спартак» с января 2018 года. До перехода в стан красно-белых хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.
- 22 июля 2019
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