Лопырёва после инцидента в Ростове призвала остановить насилие

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва прокомментировала инцидент с болельщиками «Спартака», который произошёл после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми (2:2).

«Нашла фото в телефоне, сделанное год назад перед игрой в моём родном Ростове во время чемпионата мира и вспомнила, что в день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. На деле вчера в моём родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами.

Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, всё для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!" — написала Лопырёва в своём «инстаграме».