Алдервейрелд: в следующем сезоне буду выступать за «Тоттенхэм»
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд отметил, что планирует остаться в английском клубе в следующем сезоне.
«Я всегда говорил, что сосредоточен на выступлениях за „Тоттенхэм“. Я сосредоточен на работе в команде. В следующем сезоне я буду выступать за „Тоттенхэм“. В футболе всё меняется очень быстро, но я готовлюсь к началу сезона с мыслями о своей команде. Тренер знает, что я предан „Тоттенхэму“. Я стал капитаном, что свидетельствует о доверии наставника», — приводит слова Алдервейрелда AS.
Ранее сообщалось, что бельгийский футболист согласовал личный контракт с «Ромой». Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с июля 2015 года. Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.
Алдервейрелд согласовал личный контракт с «Ромой»
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