Агент Бэйла: спросите Зидана, почему он так жесток к Гарету

Агент Джонатан Барретт, представляющий интересы форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла, высказался о словах главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана.



«Какие планы? Я сижу на диване и смотрю соревнования по гольфу. Я не беспокоюсь о будущем Гарета. Спросите Зидана, почему он так жесток к Бэйлу. Что касается перехода, я не могу подробно рассказывать о деталях трансфера, который может состояться или не состояться», — приводит слова Барретта Abc.



Ранее Бэйл не принял участия в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. В мадридский клуб валлиец перешёл в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур» за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе «сливочных» форвард сыграл 231 матч и забил 102 мяча.

Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех