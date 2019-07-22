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Агент Бэйла: спросите Зидана, почему он так жесток к Гарету

Агент Бэйла: спросите Зидана, почему он так жесток к Гарету
Футбол / Испания 0

Агент Джонатан Барретт, представляющий интересы форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла, высказался о словах главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана.

«Какие планы? Я сижу на диване и смотрю соревнования по гольфу. Я не беспокоюсь о будущем Гарета. Спросите Зидана, почему он так жесток к Бэйлу. Что касается перехода, я не могу подробно рассказывать о деталях трансфера, который может состояться или не состояться», — приводит слова Барретта Abc.

Ранее Бэйл не принял участия в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. В мадридский клуб валлиец перешёл в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур» за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе «сливочных» форвард сыграл 231 матч и забил 102 мяча.

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