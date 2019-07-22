Новичок АЗ Класи: все советовали мне ехать в Россию, но я выбрал Нидерланды

Голландский полузащитник Йорди Класи, перешедший из «Саутгемптона» в «АЗ Алкмар», сообщил, что у него были предложения от турецких и российских клубов.
«Все говорили мне: воспользуйся возможностью и переезжай в Россию или Турцию. Но я больше всего хотел вернуться в Нидерланды. Это лучший выбор для меня и моей семьи. Это то, чего они хотели больше всего», — приводит слова Класи FC Update.
28-летний Класи является воспитанником «Фейеноорда». В 2015 году он перешёл в «Саутгемптон». Сумма трансфера составила € 15 млн. В составе английского клуба он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
Хавбек перешёл в АЗ на правах свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
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