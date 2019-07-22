«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн
Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, «Милан» согласовал трансфер 24-летнего аргентинского футболиста за € 57 млн с учётом бонусов.
Анхель выступает за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Также Корреа выступает в составе национальной команды Аргентины с 2015 года.
«Милан» завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Ранее стало известно, что миланский клуб отказался от участия в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2019/20.
«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа
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