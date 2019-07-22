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«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн

«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Милан» согласовал трансфер 24-летнего аргентинского футболиста за € 57 млн с учётом бонусов.

Анхель выступает за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Также Корреа выступает в составе национальной команды Аргентины с 2015 года.

«Милан» завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Ранее стало известно, что миланский клуб отказался от участия в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2019/20.

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