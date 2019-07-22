Фомин: очень рад, что оказался именно в «Уфе», здесь отличный коллектив

Полузащитник Даниил Фомин, перешедший из «Краснодара» в «Уфу» в июне, поделился впечатлениями от работы с уфимской командой.
«Знал, что это хорошая команда, которая в прошлом сезоне ещё выступала в Лиге Европы. Кроме того «Уфа» два года подряд приезжала в Нижний Новгород на матчи 1/16 финала Кубка России. В обеих встречах я сыграл, и моя прошлая команда оба раза обыгрывала «Уфу» в серии пенальти. Некоторых ребят в своей новой команде я знал, но близко со всеми познакомился уже в тренировочном процессе на сборах. С кем общаюсь больше всего? Не могу выделить кого-то одного, я новичок, поэтому стараюсь общаться со всеми.
Я уже успел почувствовать семейную атмосферу в команде. С первого же дня было заметно, что в команде отличный коллектив и здоровая атмосфера. Очень рад оказаться именно в «Уфе»!» — приводит слова Фомина официальный сайт «Уфы».
- 22 июля 2019
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