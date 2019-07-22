Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет подвергаться судебному преследованию в связи с обвинениями в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году.
«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны вне разумного сомнения. Таким образом, никаких обвинений и преследований не будет», — говорится в сообщении окружной прокуратуры округа Кларк, опубликованном в «Твиттере».
Напомним, летом 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу, но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.
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