Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет подвергаться судебному преследованию в связи с обвинениями в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году.



«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны вне разумного сомнения. Таким образом, никаких обвинений и преследований не будет», — говорится в сообщении окружной прокуратуры округа Кларк, опубликованном в «Твиттере».



Напомним, летом 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу, но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.

Футболисткам «Ювентуса» запрещено комментировать дело Роналду об изнасиловании