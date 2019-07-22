Гендиректор «Интера»: мы не можем тратить много, иначе попадём под санкции УЕФА

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта сообщил, что клуб ищет усиление в атаку, но не может тратить большие средства на трансферы из-за угрозы попасть под санкции УЕФА из-за финансового фэйр-плей.
«Я хорошо знаю Конте и понимаю, к чему он клонит. Мы стараемся действовать в симбиозе с тренером и стараемся выполнить его желания. Безусловно, „Интер“ нуждается в усилении атаки, но мы должны спокойно совершать трансферы и действовать без поспешных решений. Нам необходимо соблюдать экономический баланс, поэтому мы пристально следим за ситуацией с финансовым фэйр-плей.
Вместе с тренером мы хотим создать конкурентоспособную команду. Мы понимаем, какие сложности он испытывает из-за своих методов работы.
Я хочу повторить, что потребности Конте — это наши потребности, чтобы улучшить и укрепить команду», — приводит слова Маротты Football Italia.
- 22 июля 2019
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