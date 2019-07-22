Левников и Еськов назначены на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
Российские арбитры Кирилл Левников и Алексей Еськов обслужат матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Левников рассудит матч между албанским клубом «Партизани» и молдавским «Шерифом». Помогать ему будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин. Резервный арбитр — Василий Казарцев.
Еськов будет работать на матче между голландским «Утрехтом» и боснийским «Зриньски». Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Андрей Болотёнков. Резервный арбитр — Михаил Вилков.
Оба матча состоятся 25 июля.
Напомним, что Левников обслуживал матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2). После матча руководство ростовского клуба подало жалобу на работу Левникова, потребовав отстранить его от дальнейшей работы.
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- 22 июля 2019
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