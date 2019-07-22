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Вандерсон: думаю, у «Краснодара» найдётся что противопоставить «Порту»

Вандерсон: думаю, у «Краснодара» найдётся что противопоставить «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с португальским «Порту».

«Ещё до жеребьёвки было понятно, что все наши потенциальные соперники – очень сильные команды. По-другому и быть на может, это Лига чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, возможно, самый сильный из всех возможных оппонентов – «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи – и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны.
Сам я с «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдётся что противопоставить португальскому клубу», — приводит слова Вандерсона официальный сайт клуба.

Стали известны точные даты матчей противостояния «Краснодара» и «Порту» в ЛЧ
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