«Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года. Ему будет 36 лет

«Барселона» намерена начать переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси о продлении контракта, утверждает ESPN.

По данным источника, каталонский клуб предложит футболисту новое четырёхлетнее соглашение, которое свяжет его с «Барселоной» до 36 лет. Нынешний контракт игрока действует до лета 2021 года с возможностью продления ещё на год, но клуб стремится поскорее пролонгировать с ним соглашение.

Если Месси продлит контракт, то это будет 10-е соглашение, которое он подпишет с «Барселоной» за свою карьеру.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 36 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач.