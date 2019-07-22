В «Туне» понимают, что «Спартак» будет фаворитом в паре квалификации ЛЕ

Спортивный координатор швейцарского «Туна» Доминик Альбрехт поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Нам будет сложно играть против „Спартака“, это клуб с большой историей и успехами в прошлом. Мы — небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи станут большим опытом. Конечно, мы попытаемся победить „Спартак“, мы всегда выходим на матчи с такой целью, но мы являемся реалистами и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно всё, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз.
У нас в чемпионате самые долгие путешествия — три часа на автобусе, так что такой выезд станет для команды чем-то особенным. Но мы знаем, что нас ждёт. Так что мы должны быть готовы к этому и лучшим образом подготовиться. В любом случае это не должно стать оправданием.
Наш клуб до этого почти никогда не играл на таких больших стадионах — у нас в Швейцарии самые большие арены около 30 тыс. человек, у „Янг Бойз“ и „Базеля“. В этом году мы играли в финале Кубка Швейцарии, тогда на трибунах было около 25 тыс. болельщиков, и это стало большим опытом для наших игроков. Для нас матч на „Открытие Арене“ будет чем-то особенным, потому что у нас нет стадионов с такой вместимостью», — приводит слова Альбрехта ТАСС.
«Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена». Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф евротурнира.
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