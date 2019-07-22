Кайо: «Порту» – сильная команда, мне доводилось играть с ней в Португалии

Полузащитник «Краснодара» Кайо прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с португальским «Порту».
«Порту» – сильная команда с большим потенциалом. Мне доводилось в Португалии против неё играть. Понятно, что это клуб с большой историей и регалиями, но, с другой стороны, о нём много говорят и пишут, его матчи постоянно показывают, и потому мы знаем, чего от него ждать и к чему нам готовиться. Будем тренироваться, чтобы в наилучшем состоянии подойти к встречам с «Порту».
Когда я выступал в Португалии за «Санта-Клару», моим одноклубником был нападающий Фернандо, мой соотечественник, которого минувшей зимой приобрёл «Порту». После того как я перешёл в «Краснодар», мы с ним созванивались и шутили, что теперь сможем сыграть в Лиге чемпионов друг против друга. Кто тогда думал, что наши шутки окажутся пророчеством? (Улыбается.) Сегодня вечером обязательно пообщаемся с ним по телефону, думаю, это будет весёлый разговор! За полем мы с ним по-прежнему останемся друзьями, но на газоне во время этих двух матчей станем самыми яростными противниками, можете не сомневаться!» — приводит слова Кайо официальный сайт клуба.
- 23 июля 2019
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
-
19:30
-
19:17
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:24