Инс: Бэйл идеально подошёл бы «Ливерпулю»

Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс сообщил, что он хотел бы видеть в составе мерсисайдского клуба валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
«Моё мнение таково, если «Ливерпуль» сможет позволить себе Бэйла, то он должен пойти туда. Атакующее трио «Ливерпуля» Салах, Фирмино и Мане мало отдыхало перед началом сезона, так как они играли всё лето. Бэйл может сыграть справа, слева или в центре. Если бы я искал команду, которая может перезагрузить мою карьеру, то выбрал бы «Ливерпуль». Ему нужно заново найти в себе игрока и играть в футбол каждую неделю.
Ему придётся пойти на огромное понижение заработной платы. Бэйлу нужно перейти в клуб, который может что-то выиграть. «Ливерпуль» — чемпион Европы, и они хотят вновь побороться за титул в Премьер-лиге.
Кто мог бы позволить себе Бэйла? Может, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Я не думаю, что «Тоттенхэм Хотспур» будет подходящим клубом. Я хотел бы увидеть его в «Ливерпуле». У него осталось ещё четыре или пять лет в карьере. Я думаю, что он идеально подойдёт «Ливерпулю», — приводит слова Инса ВВС.
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