Милнер: ничего не слышал от «Ливерпуля» о новом контракте

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сообщил, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт, который истекает летом 2020 года.

«В прошлом году я спрашивал у руководства клуба, будем ли мы разговаривать о новом контракте, но тогда мне сказали, что пока нет. С тех пор ничего не произошло. Всё, что я могу сделать, это сосредоточиться на своей игре и показывать на поле то, что могу. Постараюсь демонстрировать свою лучшую игру как можно дольше», — приводит слова Милнера The Sun.

33-летний Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 31 матче английского национального чемпионата (19 — в основном составе), в которых стал автором пяти голов (три — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи.