Милнер: ничего не слышал от «Ливерпуля» о новом контракте

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сообщил, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт, который истекает летом 2020 года.
«В прошлом году я спрашивал у руководства клуба, будем ли мы разговаривать о новом контракте, но тогда мне сказали, что пока нет. С тех пор ничего не произошло. Всё, что я могу сделать, это сосредоточиться на своей игре и показывать на поле то, что могу. Постараюсь демонстрировать свою лучшую игру как можно дольше», — приводит слова Милнера The Sun.
33-летний Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 31 матче английского национального чемпионата (19 — в основном составе), в которых стал автором пяти голов (три — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи.
- 23 июля 2019
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
-
19:30
-
19:17
-
19:02
-
19:00
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:24