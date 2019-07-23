Газизов: «Уфа» в матче с «Краснодаром» приобрела бесценный опыт

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды (2:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». После первого тайма хозяева выигрывали со счётом 2:0. Решающий гол «Уфа» пропустила на 87-й минуте — мяч в ворота своей команды отправил защитник Джемал Табидзе.
«Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче. Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же её забрала. Произошёл сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трёх очков.
Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много. В целом первые два тура показали, что большинство клубов стало играть более динамично. Болельщикам должен нравиться такой интенсивный и агрессивный футбол. Мне кажется, за это можно любить российский футбол и РПЛ», — приводят слова Газизова «Известия».
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