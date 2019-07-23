Кариус: были предложения из Германии и Англии, но мне нравится «Бешикташ»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, в настоящий момент выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, не хочет покидать турецкий клуб.
«Мой агент получил два предложения из Англии и три из Германии. Я всем отказал. Мне нравится «Бешикташ», меня здесь всё устраивает», — приводит слова Кариуса Hurriyet.
Кариус перешёл в «Бешикташ» летом 2018 года на правах аренды на два сезона. По ходу сезона СМИ сообщали, что турецкий клуб недоволен игровой формой футболиста и намерен досрочно вернуть его в «Ливерпуль». Позже стало известно, что по условиям арендного соглашения Кариус не может оказаться в английской команде раньше 2020 года.
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги 25-летний вратарь принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 39 мячей. В пяти встречах его ворота остались в неприкосновенности. «Бешикташ» занял третье место.
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