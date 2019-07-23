Игрок «Тамбова»: пускай Григорян ходит на ТВ, главное, чтобы ему это не мешало

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасёв поделился мнением о главном тренере клуба Александре Григоряне, который пришёл на телеэфир накануне матча 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).
«Честно говоря, я не смотрел телевизор и даже не знал об этой ситуации. В принципе пускай тренер ходит на ТВ, главное, чтобы ему это не мешало.
Если говорить об игре, то нам очень редко удавалось создавать голевые моменты и остроту у ворот «Локомотива». Нам не хватало в концовке определённых вещей: где-то точную передачу отдать не смогли, где-то — взять игру на себя, пробить», — приводят слова Карасёва «Известия».
Напомним, Григорян возглавил «Тамбов» в конце апреля текущего года. Контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.
Ранее Григорян тренировал такие известные клубы, как «Химки», «Луч-Энергия», «Тосно», «Пахтакор», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Арарат» (Москва). Кроме того, специалист в течение нескольких лет работал в женском футболе.
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