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Блинд: у «Аякса» не должно быть особых ожиданий из-за прошлого сезона

Блинд: у «Аякса» не должно быть особых ожиданий из-за прошлого сезона
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с греческим ПАОКом.

«Ещё несколько лет назад попадание «Аякса» в групповой этап Лиги чемпионов не казалось очевидным. ПАОК – очень серьёзный соперник. У нас не должно быть особых ожиданий из-за прошлого сезона. Сначала нужно пройти квалификацию», –приводит слова Блинда Algemeen Dagblad.

Напомним, Россию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов будут представлять «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Первые две команды, как чемпион и вице-чемпион страны, получили прямые путёвки в групповой раунд. «Быки» дебютируют в турнире с 3-го квалификационного раунда.

Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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