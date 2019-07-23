Блинд: у «Аякса» не должно быть особых ожиданий из-за прошлого сезона

Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с греческим ПАОКом.

«Ещё несколько лет назад попадание «Аякса» в групповой этап Лиги чемпионов не казалось очевидным. ПАОК – очень серьёзный соперник. У нас не должно быть особых ожиданий из-за прошлого сезона. Сначала нужно пройти квалификацию», –приводит слова Блинда Algemeen Dagblad.

Напомним, Россию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов будут представлять «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Первые две команды, как чемпион и вице-чемпион страны, получили прямые путёвки в групповой раунд. «Быки» дебютируют в турнире с 3-го квалификационного раунда.