«Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса
Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время станет футболистом лондонского «Арсенала», утверждает BBC.
По информации источника, клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок дал согласие на переход в английский клуб. Теперь о трансфере осталось объявить официально. Себальос будет выступать за «Арсенал» до конца нынешнего сезона на правах аренды.
Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
«Реал» предложил Себальосу выбрать между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
- 23 июля 2019
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44
-
01:22
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:57
Партнерский контент