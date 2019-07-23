«Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время станет футболистом лондонского «Арсенала», утверждает BBC.

По информации источника, клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок дал согласие на переход в английский клуб. Теперь о трансфере осталось объявить официально. Себальос будет выступать за «Арсенал» до конца нынешнего сезона на правах аренды.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.