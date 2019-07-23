Араторе: выступление в России — это мега-опыт

Полузащитник «Урала» Марко Араторе, в настоящий момент выступающий за швейцарский клуб «Лугано» на правах аренды, рассказал о жизни в России.

«Это мега-опыт. Я смог поиграть за границей, в сильном чемпионате. Меня всегда сильно привлекала возможность поиграть за границей. Год назад мне было 27, возможно, это был последний шанс попробовать сделать этот шаг. Я без проблем представил бы ещё один сезон там.

Почему вернулся в Швейцарию? В России дети могут попасть в школу, только если они говорят по-русски. Мои двое немного научились русскому, но это сложный язык. Мы не хотели частного учителя, детям нужны одноклассники», — приводит слова Араторе Blick.

Араторе выступал за «Урал» с лета 2018 года, когда перешёл из «Санкт-Галлена». Также он выступал за «Базель», «Тун», «Арау» и «Винтертур».