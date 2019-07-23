Араторе: выступление в России — это мега-опыт

Полузащитник «Урала» Марко Араторе, в настоящий момент выступающий за швейцарский клуб «Лугано» на правах аренды, рассказал о жизни в России.
«Это мега-опыт. Я смог поиграть за границей, в сильном чемпионате. Меня всегда сильно привлекала возможность поиграть за границей. Год назад мне было 27, возможно, это был последний шанс попробовать сделать этот шаг. Я без проблем представил бы ещё один сезон там.
Почему вернулся в Швейцарию? В России дети могут попасть в школу, только если они говорят по-русски. Мои двое немного научились русскому, но это сложный язык. Мы не хотели частного учителя, детям нужны одноклассники», — приводит слова Араторе Blick.
Араторе выступал за «Урал» с лета 2018 года, когда перешёл из «Санкт-Галлена». Также он выступал за «Базель», «Тун», «Арау» и «Винтертур».
- 23 июля 2019
-
05:21
-
04:54
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44
-
01:22
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:23
-
20:17