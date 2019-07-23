Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кирьяков: пока рано говорить, что наш футбол кардинально изменился

Кирьяков: пока рано говорить, что наш футбол кардинально изменился
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России и экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал высокую результативность первых туров Российской Премьер-Лиги, особо отметив молодого форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Думаю, пока рано говорить, что наш футбол кардинально изменился и у всех клубов скорректировалась модель игры. Результативность стартовых туров я бы отнёс просто к стечению обстоятельств. Матч «Крыльев» и «Арсенала» получился весьма интересным, обе команды показали высокую мотивацию. Что касается Соболева, то я помню его ещё по выступлениям за «Томь», когда там играли одни молодые парни. Он неплохо себя проявил на старте. Александр уже несколько лет играет в РПЛ, должен был освоиться, и сейчас самое время заявить о себе», — приводят слова Кирьякова «Известия».

Что творит Соболев! Теперь он забил в падении через себя
В Самаре зафиксировано пять голов. Один из них – шедевр.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент