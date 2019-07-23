Кирьяков: пока рано говорить, что наш футбол кардинально изменился

Бывший нападающий сборной России и экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал высокую результативность первых туров Российской Премьер-Лиги, особо отметив молодого форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
«Думаю, пока рано говорить, что наш футбол кардинально изменился и у всех клубов скорректировалась модель игры. Результативность стартовых туров я бы отнёс просто к стечению обстоятельств. Матч «Крыльев» и «Арсенала» получился весьма интересным, обе команды показали высокую мотивацию. Что касается Соболева, то я помню его ещё по выступлениям за «Томь», когда там играли одни молодые парни. Он неплохо себя проявил на старте. Александр уже несколько лет играет в РПЛ, должен был освоиться, и сейчас самое время заявить о себе», — приводят слова Кирьякова «Известия».
- 23 июля 2019
-
07:11
-
06:35
-
06:28
-
05:57
-
05:49
-
05:21
-
04:54
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44
-
01:22
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
21:55
-
21:53
-
21:31
-
21:19