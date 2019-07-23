Игнатьев: «Урал» не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результаты екатеринбургского «Урала» в первых турах Российской Премьер-Лиги, который сенсационно возглавил чемпионат после побед над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0).
«Урал» не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят. На данный момент команда не сделала ничего особенного, просто хорошо стартовала, но это только начало. Клуб явно хорошо провёл сборы и подготовился к сезону. У команды неплохой подбор игроков, с которыми, конечно, будет сложно бороться за лидирующие места, но вполне можно показать средний стабильный уровень. После этого этапа «Урал» можно поздравить, но самое сложное впереди", — приводят слова Игнатьева «Известия».
«Урал»: скоро представим новичка, играет в сборной, забивал «Спартаку»
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