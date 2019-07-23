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Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи голодающим и оформил дубль

Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи голодающим и оформил дубль
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи нуждающимся в своём родном городе Озаску, штат Сан-Паулу, в котором сумел забить два мяча.

Команда Эдерсона встречалась с командой бразильского певца MC Guime. В матче также приняли участие различные бразильские музыканты, защитник «Реала» Эдер Милитао, хавбек «Аякса» Давид Нерес и нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, сыгравший по тайму за обе команды.

Встреча завершилась вничью со счётом 5:5. Эдерсон играл в полузащите и забил два гола. Один — с пенальти, другой — с игры. В детстве 25-летний бразилец выступал на позиции защитника, а также имел опыт игры в футзал.

Посетить матч мог получить любой желающий, кто пожертвовал килограмм нескоропортящихся продуктов, которые после игры были переданы нуждающимся. В итоге было собрано более сотни килограммов еды.

Видео доступно на YouTube-канале Giro pela Rodada FC.

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