Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи голодающим и оформил дубль

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи нуждающимся в своём родном городе Озаску, штат Сан-Паулу, в котором сумел забить два мяча.



Команда Эдерсона встречалась с командой бразильского певца MC Guime. В матче также приняли участие различные бразильские музыканты, защитник «Реала» Эдер Милитао, хавбек «Аякса» Давид Нерес и нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, сыгравший по тайму за обе команды.

Встреча завершилась вничью со счётом 5:5. Эдерсон играл в полузащите и забил два гола. Один — с пенальти, другой — с игры. В детстве 25-летний бразилец выступал на позиции защитника, а также имел опыт игры в футзал.

Посетить матч мог получить любой желающий, кто пожертвовал килограмм нескоропортящихся продуктов, которые после игры были переданы нуждающимся. В итоге было собрано более сотни килограммов еды.

Видео доступно на YouTube-канале Giro pela Rodada FC.