Чемпион России в составе «Рубина» продолжит тренировать венгерский клуб

«Ференцварош» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Ребровым. Новое соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на три года.

Напомним, что Ребров возглавил венгерский клуб летом прошлого сезона. В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством украинского специалиста стал чемпионом Венгрии.



В нынешнем сезоне команда смогла пройти «Лудогорец» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Реброва будет «Валлетта» из Мальты.

Ребров, будучи футболистом, выступал за «Шахтёр», киевское «Динамо», «Тоттенхэм Хотспур», «Фенербахче» и «Вест Хэм Юнайтед». Также украинец защищал цвета «Рубина», в составе которого в 2008 году стал чемпионом России.