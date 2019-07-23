Эмери: хотели арендовать одного футболиста, Себальос — очень хороший игрок
Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери похвалил хавбека «Реала» Дани Себальоса, который близок к переходу английскую команду на правах аренды.
«Мы хотели арендовать одного футболиста, обсуждались разные имена. Клуб работал над этим. Себальос — очень хороший игрок. Я знаю его по играм за «Бетис» и за «Реал». Он очень хорошо выступал в молодежной сборной Испании, с которой выиграл чемпионат Европы», — приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».
Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 23 матчах испанской Примеры (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки.
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