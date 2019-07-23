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Шоу: «МЮ» проведёт более успешный сезон, чем предыдущий

Шоу: «МЮ» проведёт более успешный сезон, чем предыдущий
Футбол / Англия 0

Игрок защитной линии «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу уверен, что его команда проведёт гораздо более успешный сезон, нежели предыдущий, несмотря на скепсис, высказываемый болельщиками клуба.

«Соперникам не будет так же легко, как в прошлом сезоне. Возможно, люди в нас сомневаются, но пусть сомневаются и дальше. Мы проведём гораздо более успешный сезон», — приводит слова Шоу Goal.

В мае Шоу был признан лучшим игроком минувшего сезона, по мнению болельщиков, став обладателем приза сэра Мэтта Басби, который вручается с 1972 года. В 29 матчах прошедшего чемпионата Англии на его счету один гол и четыре результативные передачи.

В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, не пробившись в Лигу чемпионов.

Шоу – лучший игрок «МЮ» в сезоне по версии болельщиков, Погба – третий
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