Дикань: вот как Месси может забить мне головой?
Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань поделился воспоминаниями о матче группового этапа Лиги чемпионов в 2012 году против «Барселоны» (2:3).
«Не слышал, что Дани Алвес сказал после матча, что хочет видеть меня в каталонском суперклубе (смеётся). Но слышать такое очень приятно. У меня впечатление от матча немного другое. Тот матч на «Камп Ноу» мы могли брать. Наш тренер Эмери говорил: «Вы можете обыграть «Барселону». Я вам расскажу, как это сделать».
По ходу поединка мы вели (2:1), но, видимо, сами испугались того, что можем прибить «Барсу». Сели в оборону, пропустили дважды, и всё стало на свои места – проиграли 2:3. А счастье было так близко. Месси забил головой. Вот как Месси может забить мне головой?!» – цитирует Диканя «Футбол 24».
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