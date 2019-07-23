Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни

Стала известная сумма, которую московский «Спартак» получил от «Аль-Гарафы» за трансфер полузащитника Софьяна Ханни, о котором было объявлено накануне, 22 июля.



Согласно данным портала Transfermarkt, катарский клуб заплатил красно-белым € 8 млн за 28-летнего футболиста. При этом ровно столько же «Спартак» потратил на приобретение алжирца у «Андерлехта» в январе 2018 года.



Ранее Ханни заявлял, что не планирует покидать «Спартак» в летнее трансферное окно и хочет завоевать с московской командой титул чемпиона России.



Софьян защищает цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.

Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»